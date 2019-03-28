Продали, купили и что получили? Работа менеджеров клубов КХЛ на Востоке

Пока в плей-офф КХЛ стартуют финалы конференций, мы решили проанализировать работу руководства клубов по результатам регулярного чемпионата сезона-2018/19. Рассказав о Западе, переходим к обсуждению Востока.

Продали, купили и что получили? Работа менеджеров клубов КХЛ на Западе Анализируем результаты и разбираем трансферы нынешнего сезона.

«Автомобилист»

Спортивный директор: Олег Гросс



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 1 млрд 508 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 1



Трансферные успехи: з. Иван Вишневский (49 игр, 3+34, «+1»), н. Найджел Доус (60, 28+41, «+20»), н. Дэн Секстон (61, 25+28, «+22»), н. Стефан Да Коста (58, 22+26, «+11»), н. Вячеслав Литовченко (44, 4+5, «+12»)



Приобретения, которые не выстрелили: в. Андрей Макаров (3 игры, 87,5%, 3,92), з. Кирилл Кольцов (9, 0+2, «+2»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: з. Николай Тимашов («Нефтехимик»), з. Александр Щемеров («Пеликанс», Финляндия), н. Егор Миловзоров («Сибирь»)



Пришли: в. Андрей Макаров (3, 87,5%, 3,92), з. Кирилл Кольцов (9, 0+2, «+2»), н. Евгений Грачёв (44, 5+6, «+11»), н. Денис Казионов (19, 4+4, «0»), н. Никита Сетдиков (7, 0, «-2»)



Что удалось. Сколотить сильную команду с мощным легионерским звеном. Доус, Да Коста и Секстон стали лучшими нападающими «Автомобилиста» в регулярном чемпионате. Во многом благодаря им уральцы заняли первое место в Восточной конференции. Плюс спортивному директору Олегу Гроссу можно поставить и за назначение главным тренером Андрея Мартемьянова, вернувшегося на родину после работы в «Амуре». При Мартемьянове екатеринбуржцы стали показывать современный хоккей. Здесь, помимо Гросса, поработало и высшее руководство в лице директора Максима Рябкова и президента Андрея Козицына.



Над чем работать. Финансирование «Автомобилиста» значительно увеличилось, но некоторые сделки вызывают вопросы. Непонятно, зачем клуб забирал из списка отказов вратаря Андрея Макарова, что дал команде защитник Кирилл Кольцов, чьи лучшие годы в хоккее давно позади. Защитник Станислав Егоршев со слабыми показателями наряду с Никитой Трямкиным является самым высокооплачиваемым игроком команды. В общем, не все менеджерские решения «Автомобилиста» оправданы.

Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ Начали считать чужие деньги.

«Барыс»

Президент: Борис Иванищев



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 631 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 2



Трансферные успехи: з. Джесси Блэкер (54 игры, 3+16, «+4»), з. Виктор Сведберг (29, 3+6, «+22»), н. Андре Петерссон (51, 23+22, «+23»), н. Патрис Кормье (56, 18+22, «+21»), н. Брэндон Боченски (44, 15+19, «+5»)



Приобретения, которые не выстрелили: в. Доминик Граховина (22 игры, 91,4%, 2,61), з. Константин Климонтов (23, 0+1, «-6»), н. Дастин Бойд (51, 6+9, «-3»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: з. Константин Климонтов («Сибирь»)



Пришли: н. Дастин Бойд (51, 6+9, «-3»)



Что удалось. После того как в «Барысе» сменилось руководство, в клубе наступил порядок. За небольшой по хоккейным меркам бюджет менеджменту казахстанской команды удалось подписать отличных легионеров – Блэкера, Сведберга, Петерссона, Кормье. Оправдалось и возвращение Боченски, добилась прогресса местная молодёжь. Сходу влился в рабочий процесс и главный тренер Андрей Скабелка, которому можно поставить твёрдую четвёрку за сезон. «Барсы» выиграли свой дивизион, стали вторыми в конференции и оставили самое приятное впечатление.



Над чем работать. Из трансферов менеджерам «Барыса» можно указать на две ошибки. Странно, что президент клуба Борис Иванищев одобрил возвращение в команду Дастина Бойда, который откровенно валял дурака в московском «Динамо». Не усилил команду и чешский вратарь Доминик Граховина. В остальном же критиковать управленцев «Барыса» не за что.

«Металлург»

Вице-президент: Геннадий Величкин



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 1 млрд 776 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 3



Трансферные успехи: з. Максим Матушкин (62 игры, 6+15, «+19»), н. Деннис Расмуссен (61, 14+34, «+7»), з. Иван Верещагин (58, 7+4, «+21»)



Приобретения, которые не выстрелили: з. Яков Рылов (60, 2+3, «+8»), з. Виктор Антипин (55, 11+16, «-1»), н. Николай Кулёмин (52, 16+19, «+18»), н. Ник Шор (37, 3+13, «0»), н. Михал Булирж (40, 7+8, «+3»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Войтек Вольски («Куньлунь»), н. Владислав Калетник (ХК «Сочи»)



Пришли: н. Ник Шор (37, 3+13, «0»), н. Михал Булирж (40, 7+8, «+3»)



Что удалось. Подписать талантливого российского защитника Ивана Верещагина. Неплохо смотрелся в «Металлурге» игрок обороны Матушкин и форвард Расмуссен. Не ударил в грязь лицом защитник Виктор Антипин, вернувшийся из-за океана, но с зарплатой Антипина нельзя играть слабее. Поэтому не стоит говорить, что Виктор выстрелил и прыгнул выше головы.



Над чем работать. Над экономией бюджета. Уж больно много Геннадий Величкин тратит на возрастных хоккеистов. Сергей Мозякин – самый высокооплачиваемый игрок в КХЛ. Василий Кошечкин и Николай Кулёмин тоже получают баснословные деньги. Условия контракта Кулёмина, по всей видимости, придётся пересматривать. Об этом намекнул сам Величкин. Упомянутый ранее Виктор Антипин тоже обходится клубу недёшево. Терпение президента «Металлурга» Виктора Рашникова может лопнуть. В «Магнитке» слишком разный баланс зарплат. Причём далеко не все отрабатывают вложенные в них средства. Из легионеров слабо сыграли Ник Шор и Михал Булирж. Не слишком себя оправдало и приглашение чешского тренера Йозефа Яндача. Не видно, что нового «Металлург» получил от него. Контракт у Яндача действует ещё год.

«Металлург» провалился в плей-офф КХЛ. Что делать и кто виноват? Пора принимать разумные менеджерские решения.

«Авангард»

Президент: Максим Сушинский



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 1 млрд 608 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 4



Трансферные успехи: н. Сергей Широков (61, 18+23, «+22»), н. Денис Зернов (61, 13+19, «+17»), з. Коди Франсон (54, 5+22, «+13»), н. Сергей Шумаков (21, 5+12, «-2»), н. Тейлор Бек (17, 10+6, «+3»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Максим Тальбо (42, 4+6, «0»), н. Крис Верстиг (11, 3+2, «-1»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: в. Алексей Мурыгин («Амур»), з. Максим Минеев («Северсталь»/«Динамо» М), н. Крис Верстиг («Векшё», Швеция), н. Александр Пережогин, н. Данил Файзуллин («Амур»), н. Богдан Якимов («Северсталь»)



Пришли: н. Богдан Якимов (5, 0+0, «-2»), н. Сергей Шумаков (21, 5+12, «-2»), н. Тейлор Бек (17, 10+6, «+3»), н. Виктор Стольберг (29, 7+4, «-3»), Иван Налимов (14, 91,7%, 2,14)



Что удалось. Ответственному за трансферную политику клуба Максиму Сушинскому удалось собрать в Омске боевой коллектив. Сушинский решил пригласить Боба Хартли на пост главного тренера, и канадец оправдывает ожидания. Подписан сильный защитник Франсон, заиграл пришедший на флажке Бек, здорово играют и россияне – Широков, Шумаков, Зернов. Учитывая трудности, с которым столкнулся «Авангард» при переезде в Балашиху, руководство надо похвалить за обустройство чужой для себя арены и работу с болельщиками. Клуб старается всячески помогать своему зрителю, не бросая его в трудной ситуации.

«Арена-Омск» будет снесена, на её месте построят новую арену

Над чем работать. Повнимательнее отнестись к рынку. Подписание контракта с голкипером Карри Рямё изначально выглядело сомнительным вариантом, и тот в очередной раз травмировался. Явный просчёт и с форвардом Крисом Верстигом, уже покинувшим омскую команду. Не выстрелил Макс Тальбо, от которого отказался главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. В следующем сезоне «Авангард» должен стать ещё сильнее.

«Ак Барс»

Генеральный менеджер: Рафик Якубов



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 1 млрд 926 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 5



Трансферные успехи: з. Пол Постма (57 игр, 8+20, «+20»)



Приобретения, которые не выстрелили: з. Андрей Педан (37, 2+10, «+18»), н. Вячеслав Основин (26, 3+2, «-1»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Александр Бурмистров («Салават Юлаев»)



Пришли: н. Вячеслав Основин (26, 3+2, «-1»)



Что удалось. Закрыть проблемные позиции после сезона-2017/18. На место ушедших Василия Токранова и Атте Охтамаа взяли Пола Постму и Андрея Педана. Педан, правда, раскрылся не до конца. Андрею есть над чем работать и в каких компонентах игры прибавлять. Канадец Постма идеально влился в казанский коллектив. Обмен Александра Бурмистрова на Вячеслава Основина сыграл скорее в пользу Уфы, нежели наоборот, хотя Бурмистров в столице Башкортостана тоже не блещет. Но зато его клуб уже вышел в финал конференции.

Громкий обмен «Салавата» и «Ак Барса». Что он даст клубам? Билялетдинов будет учить Основина играть в обороне, а Бурмистрову предстоит решать проблемы «Салавата» в атаке.

Над чем работать. Явный просчёт генменеджера перед закрытием трансферного окна – Рафик Якубов не подписал вратаря. Ведь в клубе знали, что Эмиль Гарипов серьёзно травмирован. В результате на плей-офф «барсы» остались с двумя неопытными голкиперами. Пора думать и над омоложением состава. Не могут заслуженные ветераны Андрей Марков, Данис Зарипов и Александр Свитов тащить на себе команду до бесконечности. Поговаривают, что у Якубова есть определённое недопонимание с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым. Этот вопрос, конечно, тоже нужно решать. Иначе ничего хорошего не выйдет.

«Салават Юлаев»

Генеральный директор: Тагир Ибрагимов (Роман Беляев)/ Александр Курносов



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 1 млрд 484 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 6



Трансферные успехи: в. Юха Метсола (48, 93, 4%, 2,02), н. Дмитрий Кугрышев (58, 16+16, «0»), н. Александр Кадейкин (56, 6+14, «+8»), н. Владимир Жарков (56, 6+10, «+5»), з. Артём Сергеев (57, 6+6, «+5»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Вячеслав Основин (32, 2+3, «-8»), н. Никита Филатов (7, 0+0, «-2»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: з. Александр Ляхов («Ак Барс»), з. Илья Назаревич («Торпедо»), з. Максим Осипов («Локомотив»), н. Вячеслав Основин («Ак Барс»), н. Артём Фёдоров («Спартак»)



Пришли: н. Александр Бурмистров (28, 2+7, «+5»), з. Павел Коледов (49, 3+4, «+8»), н. Максим Рыбин (17, 0+5, «-3»), з. Юрий Сергиенко (15, 0+1, «-3»), н. Никита Филатов (7, 0+0, «-2»)



Что удалось. Комплектование команды началось до прихода нового руководства. Основными подписаниями занимался спортивный директор Роман Беляев, работавший с Леонидом Вайсфельдом, а затем и с Тагиром Ибрагимовым. Это Беляев переподписывал Умарка, Панина, подписывал Метсолу, совершал обмены Основина, Осипова и Фёдорова. На их места пришли Бурмистров, Коледов и Филатов. Заиграли Хохряков и Сергеев (он и Основин пришли из ЦСКА в обмен на права на Слепышева). Одна из главных заслуг прошлого менеджмента – получение прав на Кадейкина из «Локомотива». Александр сейчас просто великолепен. По ходу сезона пополнили состав «Салавата» Семёнов и Рыбин.



В заслугу нынешнему руководству можно поставить подписание нового контракта с финном Теэму Хартикайненом. Никого приобретать и обменивать Александр Курносов уже не мог – трансферное окно на момент его прихода была закрыто.



Над чем работать. Селекционные ошибки, на наш взгляд, две. Не заиграли в Уфе Основин и Филатов, в отличие от раскрывшегося в «Спартаке» Фёдорова. Главная же задача для нового менеджмента – заключить новые контракты с центром первого звена Кемппайненом (за ним выстроится очередь) и с Кугрышевым. Ну и определиться с тренерским штабом. Николай Цулыгин достигнутым результатом заслужил право остаться в Уфе.

«Торпедо»

Генеральный директор: Ян Голубовский



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 613 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 7



Трансферные успехи: з. Михаил Орлов (60, 6+9, «+6»), з. Антон Волченков (31, 1+4, «0»), з. Филип Хольм (61, 7+19, «-13»), з. Мэтью Боди (39, 3+13, «0»), н. Эндрю Кэйлоф (58, 22+19, «-3»), н. Энди Мили (61, 16+16, «-10»), н. Дамир Жафяров (59, 13+17, «+3»), н. Михаил Варнаков (51, 13+11, «-17»), н. Антон Шенфельд (52, 6+23, «-3»)



Приобретения, которые не выстрелили: з. Дмитрий Коробов (39, 1+7, «-5»), в. Денис Костин (12 игр, 89,8%, 3,28), н. Дмитрий Марковин (18, 2+1, «+4»), н. Никита Сетдиков (18, 3+3, «+1»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Дмитрий Марковин («Северсталь»), з. Юрий Сергиенко («Салават Юлаев»)



Пришли: н. Дмитрий Сёмин (47, 3+12, «0»), в. Барри Браст (15 игр, 92%, 2,93), з. Илья Назаревич (15, 1+2, «-8»).



Что удалось. Бюджет «Торпедо» сильно уменьшился, но команда не стала мальчиком для битья. Наоборот, в Нижнем Новгороде предоставили шанс тренеру-новичку Дэвиду Немировски. Немировски, вопреки критикам не провалился, а торпедовцы вышли в плей-офф, где дали бой «Барысу». По соотношению «цена/качество» в Нижнем Новгороде образовалась очень симпатичная команда. Посмотрим, что будет через год.



Над чем работать. Постараться увеличить бюджет, найти новых спонсоров. Исключить задержки по зарплатам (раньше они периодически случались). Нужно что-то делать и со стадионом, который всё меньше соответствует современным требованиям. Больше работать с молодёжью, воспитывать новых Варнаковых и Галузиных.

Ему пророчили провал, а он чуть не прибил «Барыс». Интервью с Немировски Главный тренер «Торпедо» стал одним из главных открытий нынешнего сезона КХЛ.

«Трактор»

Генеральный менеджер: Евгений Губарев



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 1 млрд 15 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 8



Трансферные успехи: н. Антон Глинкин (49, 6+13, «-7»), н. Райан Стоу (59, 11+16, «-10»)



Приобретения, которые не выстрелили: з. Никита Хлыстов (41,0+1, «-5»), з. Григорий Желдаков (47, 0+3, «-9»), н. Александр Бергстрём (41, 4+12, «-8»), н. Евгений Лапенков (17, 0+1, «-10»), в. Александр Судницин (24 игры, 91,7%, 2,46).



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Евгений Лапенков («Северсталь»)



Пришли: н. Йонас Энлунд (45, 5+13, «-13»), н. Егор Дугин (36, 1+2, «-1»), н. Кристиан Томас (35, 9+10, «-6»).



Что удалось. Несмотря на серьёзные проблемы, связанные с травмами игроков, «Трактору» общими усилиями всё же удалось буквально заползти в плей-офф. Из трансферов можно сделать акцент на Антоне Глинкине и Райане Стоу. Неплохо усилил команду по ходу сезона Кристиан Томас, но не сказать, чтобы он сильно выстрелил. Переподписаны Бэйлен и Щехура – это точно успех нынешних руководителей.



Над чем работать. Над поиском главного тренера. После того как Сеничев и Губарев не сумели договориться с Анваром Гатиятулиным, в «Тракторе» начались проблемы. Ни Герман Титов, ни Алексей Тертышный не дали команде нового всплеска. Вопрос в другом – неизвестно, кому придётся работать над проблемами челябинцев. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, курировавший клуб, покинул занимаемый пост. Вполне вероятно, что своих должностей лишатся и Сеничев с Губаревым.

«Сибирь»

Генеральный менеджер: Кирилл Фастовский



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 729 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 9



Трансферные успехи: н. Дмитрий Саюстов (54, 12+19, «+2»), н. Егор Миловзоров (24, 7+15, «+4»), н. Жильбер Брюле (30, 7+15, «-5»), н. Данил Романцев (60, 14+6, «+1»), н. Шейн Принс (30, 6+13, «+1»), з. Александр Логинов (50, 8+9, «+2»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Кори Эммертон (11, 0+0, «-10»), н. Юлиус Юнттила (5, 0+0, «-2»), н. Шарль Бертран (23, 2+1, «-1»), н. Энвер Лисин (10, 0+4, «-2»), з. Роман Савченко (46, 2+2, «-13»), з. Олег Пиганович (35, 1+7, «-6»), н. Егор Дугин (21, 1+6, «-1»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: в. Эдуард Рейзвих («Сарыарка», ВХЛ), з. Александр Макаров («Северсталь»/«Металлург» Нк, ВХЛ), н. Шарль Бертран («Фрибург-Готтерон», Швейцария), н. Егор Дугин («Трактор»), н. Евгений Бодров («Северсталь»), н. Энвер Лисин («Спартак»), н. Андрей Сигарёв («Лада», ВХЛ), н. Кори Эммертон («Лозанна», Швейцария), н. Юлиус Юнттила («Векшё», Швеция)



Пришли: н. Дмитрий Саюстов (54, 12+19, «+2»), н. Егор Миловзоров (24, 7+15, «+4»), н. Жильбер Брюле (30, 7+15, «-5»), н. Шейн Принс (30, 6+13, «+1»), н. Виктор Комаров (33, 8+10, «0»), н. Максим Казаков (43, 9+7, «-3»), н. Джордан Карон (33, 5+7, «-16»), з. Павел Воробей (27, 0+2, «-3»), з. Константин Климонтов (22, 1+3, «-3»)



Что удалось. Вытащить команду из пике, случившегося на старте сезона. Фастовский решился на глобальные изменения, сменив не только тренерский штаб, но и добрую половину состава. В результате сибиряки едва не попали в плей-офф, хотя шансы, как казалось, были потеряны. Удалось раскрыть молодёжь – Илья Морозов, Никита Михайлов, Никита Шашков заслуживают похвалы. Отдельно стоит упомянуть про историю с Самвелом Мнацяном. Клуб сделал всё, чтобы максимально помочь попавшему в трудную ситуацию защитнику. Сейчас Мнацян проходит курс реабилитации после серьёзной болезни.



Над чем работать. Над трансферной политикой и разумным расходованием средств. Селекция новосибирцев перед нынешним сезоном оказалась не плохой, а просто провальной. Много было потрачено на досрочном расторжении контрактов. Совершенно, за исключением Пельтолы, не играли легионеры. Спрашивать с Кирилла Фастовского нужно серьёзно.

«Сибирь» в третий раз подряд осталась без плей-офф. Пора к этому привыкать? Один из самых хоккейных городов страны может этого не пережить.

«Нефтехимик»

Генеральный менеджер/президент: Раил Якупов/Азат Бикмурзин



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 511 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 10



Трансферные успехи: н. Юусо Пуустинен (53, 20+17, «-13»), н. Микаэль Руохомаа (49, 9+24, «-3»), н. Йоонас Няттинен (54, 16+12, «-7»), з. Адам Полашек (58, 7+19, «-14»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Алексей Михнов (6, 1+1, «-2»), н. Ярослав Косов (4, 0+1, «0»), н. Артём Подшендялов (7, 0+1, «-2»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: в. Андрей Макаров («Автомобилист»), н. Ярослав Косов, н. Алексей Михнов («Чиксереда», Румыния/«Северсталь»), н. Богдан Якимов («Авангард»/ «Северсталь»)



Пришли: н. Павел Падакин (50, 8+10, «-11»), з. Дамир Мусин (32, 1+3, «-1»), н. Ярослав Косов (4, 0+1, «0»), н. Артём Подшендялов (7, 0+1, «-2»), з. Николай Тимашов (43, 0+1, «-7»)



Что удалось. Найти тройку хороших финских легионеров. Лучше всех себя проявил Юусо Пуустинен, который в следующем сезоне наверняка подпишется в каком-нибудь топ-клубе. Развивали молодёжь, команду МХЛ «Реактор», активно работали с болельщиками. В «Нефтехимике» понимают, что их клуб – далеко не самый популярный в КХЛ, поэтому нужно постоянно устраивать различные акции и мероприятия.



Над чем работать. Прекратить сокращать бюджет. Андрей Назаров, будучи харизматичным тренером, продвигал клуб в медийном плане, старался максимально подключать к основе молодёжь и затащить «волков» в плей-офф, но с таким низким бюджетом сделать это было практически невозможно. В результате вместо Назарова назначили Буцаева, однако чуда ожидаемо не случилось. Вслед за Назаровым лишился должности и генменеджер Раил Якупов. Явный минус «Нефтехимика» – приглашение менеджментом команды Косова и Подшендялова. Да, удалось выменять у «Ак Барса» Падакина, но форвард отыграл средне, не совершив прорыва.

Дальше без Назарова. Из клуба КХЛ убрали самого медийного тренера лиги В «Нефтехимике» уже назвали имя преемника Андрея Назарова.

«Куньлунь Ред Стар»

Президент: Райтис Пилсетниекс



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 665 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 11



Трансферные успехи: з. Блейк Парлетт (32, 4+6, «-2»), з. Вилле Лаюнен (56, 10+18, «-14»), з. Ондржей Витасек (43, 3+13, «-2»), з. Марк-Андре Граньяни (23, 2+11, «0»), з. Виктор Бартли (51, 6+6, «-8»), н. Олли Палола (61, 19+6, «-3»), н. Вели-Мати Савинайнен (37, 9+9, «-12»), н. Джастин Фонтейн (54, 8+14, «-14»), н. Патрик Лунд (61, 6+15, «-11»)



Приобретения, которые не выстрелили: з. Томаш Кундратек (25, 0+3, «-15»), н. Майкл Латта (51, 5+10, «-11»), н. Томаш Мертл (52, 4+10, «-4»), н. Джош Николлс (16, 0+1, «-7»), н. Алекс Пикар (4, 0+0, «-1»), н. Рок Тичар (12, 0+2, «-2»), в. Александр Лазушин (39 игр, 91,9%, 2,48), в. Иван Налимов (4, 91,7%, 2,83)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: з. Йоонас Ярвинен («Таппара», Финляндия), з. Павел Воробей («Сибирь»), з. Сергей Перетягин («Брашов», Румыния), н. Рок Тичар («Кёльн», Германия), з. Томаш Кундратек («Тршинец», Чехия), н. Алекс Пикар («Жонкьер», Канада), в. Барри Браст («Торпедо»), н. Тейлор Бек («Авангард»)



Пришли: н. Юхан Сундстрём (26, 1+7, «+4»), н. Мартен Сен-Пьер (27, 4+8, «-14»), з. Криштианис Редлихс (12, 0+1, «-3»), в. Барри Браст (9, 89,5%, 3,11), н. Войтек Вольски (26, 5+8, «0»), з. Йоонас Ярвинен (39, 2+5, «+4»), з. Тобиас Виклунд (30, 0+6, «-7»), з. Оскарс Бартулис (15, 2+1, «+4»), в. Томи Кархунен (12, 88,3%, 3,69), з. Сэм Лёфквист (18, 3+8, «-4»), н. Дрю Шор (18, 6+5, «-2»)



Что удалось. Усилить тренерский штаб звёздным в прошлом российским игроком Алексеем Ковалёвым. Подключить к основе нескольких китайских игроков с прицелом на зимнюю Олимпиаду в Пекине.



Над чем работать. В «Куньлуне» снова тренерская чехарда. Не угадали с финном Юсси Таполой, пригласили канадца Курта Фрейзера, но и от него пока мало толку. Через «драконов» проходит уйма средних хоккеистов, не соответствующих уровню КХЛ. Пора заканчивать эту трансферную вакханалию. «Куньлунь» слабо работает на рынке маркетинга, на матчи команды практически не ходят зрители, нет интереса к хоккею. Кроме того, клуб из Пекина выступает в Шанхае, что тоже не добавляет «Куньлуню» вистов. Команда больше похожа на политический проект, нежели на реального и заинтересованного к развитию участника КХЛ.

«Адмирал»

Генеральный директор/спортивный директор: Сергей Сошников/Эдуард Смирнов



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 199 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 12



Трансферные успехи: н. Александр Черников (60, 10+18, «-9»), н. Василий Стрельцов (61, 7+17, «-8»), н. Александр Стрельцов (57, 7+16, «-1»), н. Сергей Коньков (62, 12+10, «-4»), з. Кирилл Дьяков (48, 3+16, «+3»), в. Антон Красоткин (32, 92,3%, 2,4)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Марек Говорка (21, 0+3, «-12»), н. Семён Валуйский (10, 0+0, «-3»), н. Антон Королёв (22, 0+2, «-5»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Марек Говорка («Пардубице», Чехия), н. Антон Королёв, з. Егор Антропов («Хомутов», Чехия), н. Владислав Бойко («Ермак», ВХЛ/«Михаловце», Словакия), н. Семён Валуйский («Лада», ВХЛ/«Югра», ВХЛ)



Пришли: н. Войтех Полак (48, 9+6, «-13»), з. Карел Кубат (47, 4+10, «-3»), н. Александр Коннов (16, 5+2, «+3»), н. Юрий Петров (20, 3+3, «-3»), з. Степан Захарчук (27, 3+2, «-5»), н. Марек Говорка (21, 0+3, «-12»)



Что удалось. При самом низком бюджете в КХЛ и учитывая специфику географического положения «моряки» не выглядели записными аутсайдерами. Команда Сергея Светлова (контракт с ним переподписан ещё на сезон) билась в каждой игре и до последнего сохраняла теоретические шансы на попадание в восьмёрку сильнейших на Востоке. В «Адмирале» нет раздутых зарплат, зато при новом руководстве все выплаты происходят чётко в срок. Нет никаких задержек и финансовых проблем. В клубе удалось наладить нормальный рабочий процесс. Сергея Сошникова, из-за которого «морякам» закрывали доступ в ЦИБ и запрещали регистрировать новичков, в «Адмирале» больше нет. Снят запрет на приглашение легионеров, что тоже важно. Качественные иностранцы не помешают.



Над чем работать. Главный вопрос, который надо решить «Адмиралу», — разобраться с прошлыми долгами. Именно вокруг них ходят все разговоры и именно ими недовольны в лиге. Однако президент КХЛ Дмитрий Чернышенко уже заявил, что встречался с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и получил от него гарантии, что после судебных разбирательств все долги дальневосточников будут погашены.

КХЛ не учитывала долг «Адмирала», клуб зарезервировал деньги и ждёт решения суда

«Амур»

Первый вице-президент: Александр Филиппенко



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 698 млн рублей



Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 13



Трансферные успехи: в. Марек Лангхамер (19 игр, 92,9%, 1,98)



Приобретения, которые не выстрелили: в. Либор Кашик (8 матчей, 86,6%, 4,37), з. Дмитрий Воробьёв (38 игр, 1+4, «-14»), з. Егор Журавлёв (18, 0+1, «-5»), н. Артём Железков (50, 3+8, «-9»), н. Александр Кузнецов (47, 5+2, «-11»), н. Илья Берестенников (11, 0+3, «0»), н. Томаш Филиппи (10, 2+2, «+4»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Никита Попугаев («Бингхэмптон», АХЛ), з. Георгий Берюков («Лада»), н. Матвей Заседа («Авангард»), в. Либор Кашик («Брно», Чехия), н. Томаш Филиппи («Либерец», Чехия)



Пришли: н. Никита Попугаев (37, 1+0, «-6»), з. Глеб Корягин (49, 1+4, «-12»), н. Валентин Пьянов (58, 6+21, «-4»), н. Данил Файзуллин (44, 11+8, «-4»), н. Артур Болтанов (2, 0+0, «-2»), в. Алексей Мурыгин (13, 90,6%, 2,73), в. Марек Лангхамер (19, 92,9%, 1,98), з. Марек Грбас (25, 1+2, «-9»)



Что удалось. Вернуть в команду вратаря Алексея Мурыгина, сформировать приличный костяк из чешских легионеров – Лангхамера, Йордана, Коларжа, Грбаса, Зогорны. В Хабаровске хорошо ходят на хоккей, это важный показатель в плане популярности команды.

Над чем работать. Не со всеми чехами в Хабаровске угадали. Вратарь Кашик и форвард Филиппи покинули «Амур». Но главная ошибка в другом. Изначально главным тренером «тигров» зачем-то назначили Николая Борщевского, который оказался попросту не готов к огромной ответственности. При Борщевском команда мучилась, а когда его уволили и назначили Александра Гулявцева, время уже ушло. «Амуру» нужно помнить, что в рейтинге КХЛ клуб находится низко. Спасительным для Хабаровска является тот факт, что команда базируется на Дальнем Востоке – стратегически важном регионе.