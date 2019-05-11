Вратарь Грубауэр приедет в расположение сборной Германии 12 мая

Вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр приедет в расположение сборной Германии 12 мая, информирует официальный «твитттер» национальной команды. «Колорадо» завершил борьбу за Кубок Стэнли после второго раунда турнира.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).