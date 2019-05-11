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Вратарь Грубауэр приедет в расположение сборной Германии 12 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь Грубауэр приедет в расположение сборной Германии 12 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр приедет в расположение сборной Германии 12 мая, информирует официальный «твитттер» национальной команды. «Колорадо» завершил борьбу за Кубок Стэнли после второго раунда турнира.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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