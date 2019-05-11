«Сент-Луис» намерен предложить новый контракт Берюбе

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» намерен сохранить Крэйга Берюбе на посту главного тренера, сообщил генеральный менеджер «блюзменов» Даг Армстронг. Сейчас Берюбе является и.о. главного тренера.



«Мы обратились к Крэйгу с предложением возглавить команду в ноябре. Тогда мы еще не были готовы окончательно определиться в этом вопросе. Я сообщил Берюбе, что он станет исполняющим обязанности тренера, а дальше будет видно. Мы собирались поддержать его, но рассматривали и другие кандидатуры из младших лиг, НХЛ, АХЛ и Европы. Начав работать с Крэйгом, я стал вычеркивать претендентов один за другим. Мы сработались с Берюбе. Сейчас в этом списке только один человек», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

