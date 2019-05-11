Защитник Евгений Рясенский вернулся в «Нефтехимик»

Защитник Евгений Рясенский подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком», сообщается в «твиттере» KHL Media Team.



В сезоне-2018/19 31-летний хоккеист защищал цвета «Трактора». Он отыграл 36 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и отметился одной голевой передачей, проводя в среднем за матч более 18 минут. Кроме того, Евгений заработал показатель полезности «-10» и 35 штрафных минут. 1 мая «Трактор» объявил об уходе группы игроков, в числе которых был Евгений.



Рясенский уже выступал за «Нефтехимик» в КХЛ. Он играл за «волков» в период с 2008 по 2011 год, а также с 2014 по 2017 год. Кроме того, он защищал цвета ЦСКА и СКА. Всего в КХЛ провёл 504 матча и набрал 98 (18+80) очков при показателе полезности «-7».

«Трактор» объявил об уходе 14 игроков