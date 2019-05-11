Сборная Чехии разгромила Норвегию на чемпионате мира — 2019

Сборная Чехии обыграла Норвегию со счётом 7:2 в матче группового раунда чемпионата мира, прошедшем в Братиславе.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



В первом периоде подопечные Милоша Ржиги трижды огорчили соперника стараниями Филипа Гронека, оформившего дубль, и Михаэля Фролика, отличившегося в формате «4 на 5». Норвежцы ответили голом Тобиаса Линдстрёма, реализовавшего численное большинство. Во втором периоде преимущество чешской команды укрепили Фролик и Михал Ржепик. В заключительной двадцатиминутке в составе чехов результативными бросками отметились Филип Хитил и Доминик Кубалик, у норвежцев — Сондре Ольден.

13 мая сборная Чехии встретится в Братиславе с командой России.