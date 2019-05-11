Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сборная Чехии разгромила Норвегию на чемпионате мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная Чехии разгромила Норвегию на чемпионате мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии обыграла Норвегию со счётом 7:2 в матче группового раунда чемпионата мира, прошедшем в Братиславе.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

В первом периоде подопечные Милоша Ржиги трижды огорчили соперника стараниями Филипа Гронека, оформившего дубль, и Михаэля Фролика, отличившегося в формате «4 на 5». Норвежцы ответили голом Тобиаса Линдстрёма, реализовавшего численное большинство. Во втором периоде преимущество чешской команды укрепили Фролик и Михал Ржепик. В заключительной двадцатиминутке в составе чехов результативными бросками отметились Филип Хитил и Доминик Кубалик, у норвежцев — Сондре Ольден.

13 мая сборная Чехии встретится в Братиславе с командой России.

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Норвегия
2 : 7
1:3, 0:2, 1:2
Чехия
0:1 – Гронек (Ворачек, Фролик) – 02:33 (5x5), 0:2 – Гронек (Кубалик, Ржепик) – 06:34 (5x5), 1:2 – Линдстрём (Мартинсен, Холёс) – 10:14 (5x4), 1:3 – Фролик – 15:32 (4x5), 1:4 – Фролик (Ворачек) – 23:17 (5x4), 1:5 – Ржепик (Кубалик, Гронек) – 33:36 (5x5), 2:5 – Ольден (Олимб) – 40:52 (5x5), 2:6 – Хитил (Врана, Рутта) – 41:30 (5x5), 2:7 – Кубалик (Коварж) – 44:52 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент