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Видеообзор победы Чехии в игре с Норвегией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор победы Чехии в игре с Норвегией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии обыграла Норвегию со счётом 7:2 в матче группового раунда чемпионата мира, прошедшем в Братиславе.

Посмотреть видеообзор матча на канале ИИХФ в YouTube.

В первом периоде подопечные Милоша Ржиги трижды огорчили соперника стараниями Филипа Гронека, оформившего дубль, и Михаэля Фролика, отличившегося в формате «4 на 5». Норвежцы ответили голом Тобиаса Линдстрёма, реализовавшего численное большинство. Во втором периоде преимущество чешской команды укрепили Фролик и Михал Ржепик. В заключительной двадцатиминутке в составе чехов результативными бросками отметились Филип Хитил и Доминик Кубалик, у норвежцев — Сондре Ольден.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).

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