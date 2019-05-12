Кулда: с какими бы игроками сборная России ни приехала на ЧМ, было бы трудно

Защитник сборной Латвии Артур Кулда поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира — 2019.

«Cборная России может набрать несколько хороших составов. Поэтому с какими бы игроками она сюда ни приехала, было бы трудно. Нам надо просто выходить на каждую встречу и показывать свой лучший хоккей, чтобы выигрывать и набирать очки. Ничего нового я тут не скажу.

В прошлом году мы с минимальным счетом проиграли Швеции. Считаю, по игре тогда вообще им не уступили. У нас тоже были хорошие шансы. Поэтому четвертьфинал — это всего лишь один матч. И в нем может случиться что угодно.

Атмосфера и условия в Братиславе? Я уже второй раз в Братиславе на ЧМ. Удобно, что и тренировочный каток, и игровой находятся в одном месте. Поэтому не надо постоянно форму возить в раздевалку. На чемпионате мира мне это нравится», — приводят слова Кулды «Известия».