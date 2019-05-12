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Ковальчук: много чем недоволен. Все хотят забить, но нужно же и в обороне играть

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук: много чем недоволен. Все хотят забить, но нужно же и в обороне играть
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал итоги победного матча ЧМ-2019 со сборной Австрии (5:0).

«Австрийцы — хорошая команда, чем-то похожа на норвежцев. Поначалу ярких моментов не было, чуть медленно начали, но затем удачно забили в большинстве. Много похожих соперников на старте турнира? Это делается для популяризации хоккея. Посмотрите, сколько болельщиков на трибунах из Норвегии, из Австрии, поэтому нам хорошо, что такой календарь. Многие ребята только-только прилетели из Северной Америки, нужно акклиматизироваться, сыграться.

Чем доволен сегодня? Трудно сказать. Много чем недоволен, потому что много моментов упускаем. Да и в защите нужно намного лучше играть. Понятно, мы все хотим забить, много хотим забить, но нужно защите помогать. Не хватает работяг, оборонительных игроков? Да нет, у нас все работяги, никто не отсиживается, все ложатся под шайбу, когда требуется. Просто это занимает время — понять каждому свою роль. Добавил ли Телегин динамики нашему звену? Он в первой же смене забил, так что дай бог, чтобы и дальше было так же.

Чехи выглядят здорово? Не смотрел их. Какая разница, с кем играть, нам нужно о себе думать. Завтра посмотрим, сильнейший победит. Поспокойнее ли будет с чехами, имея такого защитника, как Задоров? Сегодня он очень хорошо сыграл. Большой парень, молодой, здоровья много. Так что хорошо, что он приехал, такие ребята пригодятся. Как воспринимаю нашу четвёртую тройку? У нас хорошее звено. Мы с Барабановым играли вместе, нам комфортно. Просто потом нас немного поменяли, передёрнули, потому что у других ребят игра не получалась, но ничего страшного. Меня в большинстве переставили на дальний пятачок? Мне в любом месте комфортно. Просто нужно на тренировке чуть больше поработать», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Капитан сборной России Ковальчук забил первый гол на чемпионате мира — 2019
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