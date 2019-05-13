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Как сборная России сыграет с Чехией на ЧМ?

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ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Как сборная России сыграет с Чехией на ЧМ?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 13 мая, сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира по хоккею, где встретится с командой Чехии, начало игры — в 17:15 мск. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как сборная России сыграет с Чехией на ЧМ?» «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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