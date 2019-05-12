«Набрать бы хоть какие-то очки». Чехи прибедняются перед битвой с Россией

Календарь и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею – 2019

Накануне матча Россия – Чехия наша команда сыграла с Австрией (5:0), а команда Милоша Ржиги спокойно тренировалась и отдыхала, готовясь к встрече, которая должна стать решающей в борьбе за первое место в группе А. Чехи уже сделали полдела, сенсационно обыграв Швецию на старте турнира, и выглядят очень боевито. Но перед игрой с Россией высказываются очень аккуратно – то ли осторожничают, то ли прибедняются.

«Чехии важно набрать хоть какие-то очки в матче с Россией»

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек заявил, что его команде будет важно набрать хоть какие-то очки, чтобы не потерять шансы на первое место в группе.



— Кто самый опасный русский игрок?

— У них есть парень, который забил 650 голов. Может, даже больше. Есть парень, который набрал 128 очков за сезон. Есть парень, который набрал 1000 очков в карьере. Есть один из лучших вратарей. Можете сами выбрать.

Чехи совсем потеряли страх. Хотят забрать у России первое место в группе Всё самое главное о втором игровом дне чемпионата мира по хоккею.

— Будет ли это матч за первое место в группе?

— Да. Нам будет важно хотя бы набрать очки. Это тяжёлый соперник, но если мы будем играть так же, у нас есть шанс победить.

«Я забил на ЧМ больше Овечкина, но он может забить Чехии четыре»

Нападающий Якуб Врана сделал дубль в игре со шведами, но не осмелился предсказать, сколько забьёт России. После завершения основной тренировки он и Михал Фролик ещё минут 20 бросали по воротам.

— Вы обыграли шведов, норвежцев, а Россию обыграете?

— Хороший вопрос. Мы в хорошем состоянии, у нас есть уверенность. Конечно, у соперника много суперзвёзд в составе, но у нас хорошая команда. Мы сильная команда и если проведём хороший матч, то сможем победить. Посмотрим.

— После тренировки вы оставались тренировать бросок. Сколько забьёте России?

— Я буду стараться, пытаюсь много бросать. У России хороший вратарь.

— В сборной России три игрока из «Вашингтона». Сделаете им какое-то послание?

— Я постараюсь получить удовольствие от игры и показать свой максимум. Возможно, обменяемся парой слов с Ови, Кузей и Орли. Мне нравятся эти ребята, они весёлые. Будет весело.

— У вас на этом ЧМ больше голов, чем у Овечкина и Кузнецова. Насколько это круто, ведь получается, теперь вы лучше них?

— Сравнивать себя с ними не хочу. Не хочу сравнивать себя с человеком, который забивает по 50 голов за сезон и в следующем матче может забить четыре, так что не буду ничего говорить. Хочется посмотреть, что Овечкин сможет показать в матче с нами. Конечно, я желаю ему удачи, но в матче с Чехией я хочу, чтобы он остался «холодным».

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— Что будет самым важным для чехов, чтобы обыграть Россию?

— Надо продолжать играть так же, как мы делали. Попроще, фокусироваться на своей игре, нагружать на чужие ворота, продолжать забивать. Надеемся, благодаря этому матч сложится в нашу пользу. Кроме того, нужно играть дисциплинированно, потому что у соперника много техничных игроков, которые могут реализовать большинство. Нельзя давать им много шансов, особенно в большинстве.

— Чехия играет жёстко и колюче?

— Это наша система, мы рабочая команда, «физическая».

Ягр оставил пожелание сборной Чехии на стене в раздевалке

— Что для вас значит пожелание Ягра?

— Приятно было увидеть его, в нашей стране он большая знаменитость. Это многое для нас значит.

Ржига: Ягра заявлять на матч с Россией не будем

— Что там написано?

— «Только золото!». Это тяжело перевести с чешского, но смысл такой.

«Матч с Россией – не война, будет красивая игра»

Вратарь Павел Францоуз прилетел в сборную только сегодня, после того, как его «Колорадо» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Завтра он точно не сыграет.

— Матч с Россией – это война?

— Не сказал бы, что война. Хоккей — это игра, спорт, но не война. Будет интересно, против сборной России всегда интересно играть, особенно сейчас, когда у них собралась очень сильная команда. Но у нас тоже сильная команда, будет очень красивая игра.

— Ягр пожелал сборной Чехии выиграть золото. Нынешней сборной реально это сделать?

— Думаю, да, уверен в этом.