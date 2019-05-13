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Тренер Чехии: матч с Россией станет более серьёзным испытанием, чем со Швецией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер Чехии: матч с Россией станет более серьёзным испытанием, чем со Швецией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Ассистент главного тренера сборной Чехии Роберт Райхел поделился ожиданиями от матча со сборной России. Игра состоится сегодня, 13 мая, и начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы все с нетерпением ждём матча с Россией. Чешская команда здорово проявила себя в двух первых матчах на турнире, а в воскресенье ребята провели отличную тренировку. Я верю, что мы хорошо покажем себя в игре с Россией. Ребята в курсе того, чего от них хочет тренерский штаб.

Мы прекрасно знаем, что представляет собой сборная России. Чехия встречалась с ней неделю назад в Брно. Кроме того, мы посмотрели обе игры россиян на чемпионате мира.

Хорошее начало было важно для команды. У ребят появилась уверенность в собственных силах. Конечно, это намного лучше, чем проиграть оба стартовых матча. Мы одержали две победы, а аппетит приходит во время еды. Конечно, не обошлось без ошибок, но позитивных моментов было значительно больше. Никто не впал в эйфорию, все понимают, что игра с Россией станет ещё более серьёзным испытанием, чем со Швецией», — приводит слова Райхела Hokej.cz.

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