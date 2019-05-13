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Фанаты в кокошниках и поздравления от Овечкина. Фото победы России над Чехией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фото: РИА Новости
Фанаты в кокошниках и поздравления от Овечкина. Фото победы России над Чехией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

13 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы cборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч подряд на турнире.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, точный бросок удался нападающему Сергею Андронову. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, которую завершил форвард Никита Гусев. В концовке матча точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев. Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.

Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.

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