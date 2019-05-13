Фанаты в кокошниках и поздравления от Овечкина. Фото победы России над Чехией

13 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы cборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч подряд на турнире.



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, точный бросок удался нападающему Сергею Андронову. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, которую завершил форвард Никита Гусев. В концовке матча точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев. Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.



Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.