«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: Тарасенко набрал 7-е очко в плей-офф

Во втором матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». В середине первого периода гости ведут со счётом 1:0. На 3-й минуте российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко помог отличиться Джейдену Шварцу.

В текущем плей-офф на счету Владимира 7 очков при показателе полезности «-8» — 5 голов и 2 результативных передачи. Всего в играх на вылет он набрал 39 (27+12) баллов в 59 встречах. В регулярном сезоне на счету россиянина в 76 матчах 68 баллов (33+35).

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.