Петтерссон — о провальном старте ЧМ-2019: хотел начать турнир по-другому

Нападающий сборной Швеции Элиас Петтерссон прокомментировал провальный старт чемпионата мира 2019 года. В трёх матчах на турнире номинант на «Колдер Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не забросил ни одной шайбы, а во встрече с Норвегией (9:1) и вовсе стал единственным игроком в составе команды, завершившим матч с отрицательным показателем полезности.

«Что происходит? Определённо, я хотел начать турнир совсем по-другому. Вчера я терял шайбы и ничего не создал впереди. Я немного передерживал шайбу, не надо так делать. Не знаю, почему так всё случилось. Наверное, просто не нужно так много об этом думать.

Линдблом и Линдхольм — опытные хоккеисты. Я впервые играл с ними в одном звене. Думаю, что у нас получилось неплохое взаимодействие. Игра с Норвегией в целом сложилась для сборной лучше, чем с Италией. Это были похожие игры, но в этот раз у нас получилось cразу войти в игре создать больше реальных моментов. Мы должны играть правильно на протяжении всего матча», — цитирует Петтерссона HockeyNews.