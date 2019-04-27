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Далин, Петтерссон и Биннингтон — претенденты на «Колдер Трофи»

Далин, Петтерссон и Биннингтон — претенденты на «Колдер Трофи»
Хоккей / КХЛ

Национальная хоккейная лига объявила на своём официальном сайте претендентов на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.

На награду претендуют вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин и нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон.

В сезоне-2018/18 25-летний Биннингтон провёл 32 матча в регулярном чемпионате, одержав 24 победы. Он отражал 92,7% бросков и пропускал 1,89 шайбы в среднем за матч. На счету 19-летнего Далина 82 игры в регулярке. Он забросил девять шайб, отдал 35 результативных передач и заработал показатель полезности «–13». 20-летний Петтерссон забросил 28 шайб и отдал 38 голевых передач в 71 матче регулярного чемпионата.

В прошлом году обладателем приза стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал.

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