Капризов сыграет с Италией. В матче с Чехией он был 13-м нападающим

Нападающий сборной России Кирилл Капризов примет участие в матч чемпионата мира с командой Италии, сказал главный тренер команды Илья Воробьёв. Игра с Италией состоится завтра, 15 мая, начало — в 21:15 мск. Напомним, на матч с Чехией (3:0) Кирилл был заявлен в качестве 13-го нападающего.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

После трёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).