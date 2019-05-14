Капризов сыграет с Италией. В матче с Чехией он был 13-м нападающим
Нападающий сборной России Кирилл Капризов примет участие в матч чемпионата мира с командой Италии, сказал главный тренер команды Илья Воробьёв. Игра с Италией состоится завтра, 15 мая, начало — в 21:15 мск. Напомним, на матч с Чехией (3:0) Кирилл был заявлен в качестве 13-го нападающего.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
После трёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
И. Воробьёв: Капризов — 13-й нападающий, на личности не сваливаемся
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