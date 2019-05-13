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И. Воробьёв: Капризов — 13-й нападающий, на личности не сваливаемся

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: Капризов — 13-й нападающий, на личности не сваливаемся
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями после победы над командой Чехии (3:0) в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Подкожный чешский хоккей? Мы это ожидали. К чему готовились, то и получили. Ничего нового нет. Требовали не вестись на провокации.

Ковальчук выходил в звене с Малкиным из-за меньшинства. Миша Григоренко много сил потратил при игре в меньшинстве. У нас не так много ребят, которые играют в меньшинстве.

Что с Капризовым? Ничего. 13-й нападающий. Никто не выпадал. Мы на личности не сваливаемся. Мы команда, нам важен командный результат», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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