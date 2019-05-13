И. Воробьёв: Капризов — 13-й нападающий, на личности не сваливаемся

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями после победы над командой Чехии (3:0) в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



«Подкожный чешский хоккей? Мы это ожидали. К чему готовились, то и получили. Ничего нового нет. Требовали не вестись на провокации.



Ковальчук выходил в звене с Малкиным из-за меньшинства. Миша Григоренко много сил потратил при игре в меньшинстве. У нас не так много ребят, которые играют в меньшинстве.



Что с Капризовым? Ничего. 13-й нападающий. Никто не выпадал. Мы на личности не сваливаемся. Мы команда, нам важен командный результат», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.