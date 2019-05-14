Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ореховский, Рябков и Гусов вошли в тренерский штаб «Сибири»

Ореховский, Рябков и Гусов вошли в тренерский штаб «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» окончательно сформировала тренерский штаб на сезон-2019/20, информирует официальный сайт команды. Напомним, главным тренером «Сибири» назначен Николай Заварухин.

Продолжат работу в тренерском штабе новосибирцы Андрей Тарасенко (ассистент главного тренера), Константин Капкайкин (тренер вратарей) и Алексей Кривченков (тренер по развитию игроков).

Ещё одним ассистентом главного тренера стал Олег Ореховский. Специалист начал тренерскую карьеру в «Витязе», позже став главным тренером клуба. В следующие годы работал ассистентом в «Нефтехимике», ХК «Сочи» и московском «Динамо».

На роль видеотренера-аналитика принят Вячеслав Гусов, на должность тренера по физической подготовке назначен мастер спорта по тяжелой атлетике Алексей Рябков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент