Ореховский, Рябков и Гусов вошли в тренерский штаб «Сибири»

Новосибирская «Сибирь» окончательно сформировала тренерский штаб на сезон-2019/20, информирует официальный сайт команды. Напомним, главным тренером «Сибири» назначен Николай Заварухин.
Продолжат работу в тренерском штабе новосибирцы Андрей Тарасенко (ассистент главного тренера), Константин Капкайкин (тренер вратарей) и Алексей Кривченков (тренер по развитию игроков).
Ещё одним ассистентом главного тренера стал Олег Ореховский. Специалист начал тренерскую карьеру в «Витязе», позже став главным тренером клуба. В следующие годы работал ассистентом в «Нефтехимике», ХК «Сочи» и московском «Динамо».
На роль видеотренера-аналитика принят Вячеслав Гусов, на должность тренера по физической подготовке назначен мастер спорта по тяжелой атлетике Алексей Рябков.
- 14 мая 2019
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