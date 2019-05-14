Ореховский, Рябков и Гусов вошли в тренерский штаб «Сибири»

Новосибирская «Сибирь» окончательно сформировала тренерский штаб на сезон-2019/20, информирует официальный сайт команды. Напомним, главным тренером «Сибири» назначен Николай Заварухин.



Продолжат работу в тренерском штабе новосибирцы Андрей Тарасенко (ассистент главного тренера), Константин Капкайкин (тренер вратарей) и Алексей Кривченков (тренер по развитию игроков).



Ещё одним ассистентом главного тренера стал Олег Ореховский. Специалист начал тренерскую карьеру в «Витязе», позже став главным тренером клуба. В следующие годы работал ассистентом в «Нефтехимике», ХК «Сочи» и московском «Динамо».



На роль видеотренера-аналитика принят Вячеслав Гусов, на должность тренера по физической подготовке назначен мастер спорта по тяжелой атлетике Алексей Рябков.

