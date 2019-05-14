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«Колорадо» отпустил Ландескога в сборную Швеции

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Колорадо» отпустил Ландескога в сборную Швеции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» отпустил нападающего Габриэля Ландескога в сборную Швеции на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт команды.

26-летний нападающий в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 76 встречах и записал в свой актив 75 (34+41) баллов при показателе полезности «+17» и 51 минуте штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 21 минуты за матч. В 12 матчах Кубка Стэнли Ландеског забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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