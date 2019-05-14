Защитник Роман Савченко перешёл в «Локомотив»

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил однолетнее соглашение с защитником Романом Савченко, информирует официальный сайт ярославской команды.



30-летний хоккеист начал заниматься хоккеем в родном для себя Усть-Каменогорске, где в середине нулевых дебютировал уже на взрослом уровне, закрепившись в команде первой лиги. С 2008 года Савченко выступал за «Барыс», отыграв за астанинскую команду 10 лет.



В сезоне-2018/19 защитник впервые переехал в Россию, подписав однолетний контракт с новосибирской «Сибирью».



В общей сложности Савченко провёл в КХЛ 535 матчей, в которых набрал 140 (51+89) очков при показателе полезности «–21» и 356 минутах штрафа. Статистика за последние пять сезонов: силовые приёмы — 373, блокированные броски — 267, заработал на себе удаления — 42 раза.

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