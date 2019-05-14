Защитник Роман Савченко перешёл в «Локомотив»

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил однолетнее соглашение с защитником Романом Савченко, информирует официальный сайт ярославской команды.
30-летний хоккеист начал заниматься хоккеем в родном для себя Усть-Каменогорске, где в середине нулевых дебютировал уже на взрослом уровне, закрепившись в команде первой лиги. С 2008 года Савченко выступал за «Барыс», отыграв за астанинскую команду 10 лет.
В сезоне-2018/19 защитник впервые переехал в Россию, подписав однолетний контракт с новосибирской «Сибирью».
В общей сложности Савченко провёл в КХЛ 535 матчей, в которых набрал 140 (51+89) очков при показателе полезности «–21» и 356 минутах штрафа. Статистика за последние пять сезонов: силовые приёмы — 373, блокированные броски — 267, заработал на себе удаления — 42 раза.
- 16 мая 2019
-
17:00
-
16:38
-
16:26
-
16:02
-
15:33
-
15:21
-
15:14
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:11
-
12:00
-
11:37
-
11:32
-
11:06
-
11:00
-
10:43
-
10:16
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:02
-
09:00