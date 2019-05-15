Бриндамор: в «Каролине» есть русские, финны и чехи, но нет разнородности

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об интернациональном составе своей команды.



«Когда становишься тренером, в этом твоя главная работа и заключается — управлять разными характерами. И в случае, когда твои парни приехали со всего света, это бывает чуточку сложнее. Но нам в этом смысле повезло, уж не знаю почему.



У нас есть русские, есть финны, есть чехи, но совсем нет ощущения разнородности. Все чувствуют, что мы вместе. Никакого разделения нет. Я бывал в командах, в которых игроки тоже приехали из разных стран и где все они разбредались кучками, каждая в свою сторону. У нас по какой-то причине ничего такого не произошло. В этом, повторюсь, нам повезло», — цитирует тренера официальный сайт лиги.