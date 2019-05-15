Дебур — о неприятной традиции «Сан-Хосе» в плей-офф: не надо обобщать
Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур ответил на вопрос, почему его команда проиграла все три вторых матча серий плей-офф. Последовательно «акулы» проиграли вторые матчи в серии с «Вегас Голден Найтс» (3:5), «Колорадо Эвеланш» (3:4) и «Сент-Луис Блюз» (2:4).
«Только, пожалуйста, не надо обобщать. Никто из нас не думал почивать на лаврах после одного удачного матча. Давайте просто отдадим должное игрокам „Сент-Луиса“. Они провели потрясающий матч, а мы не сумели придумать что-то необычное в атаке, чтобы их превзойти. Мы уже через это проходили и знаем, какие выводы надо сделать в следующих матчах», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.
Третий матч серии состоится завтра, 16 мая, в Сент-Луисе. Начало встречи — в 03:00 мск.
Дебур: если бы «Сан-Хосе» играл в гостях, то сегодня бы отправился домой
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