Дебур — о неприятной традиции «Сан-Хосе» в плей-офф: не надо обобщать

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур ответил на вопрос, почему его команда проиграла все три вторых матча серий плей-офф. Последовательно «акулы» проиграли вторые матчи в серии с «Вегас Голден Найтс» (3:5), «Колорадо Эвеланш» (3:4) и «Сент-Луис Блюз» (2:4).

«Только, пожалуйста, не надо обобщать. Никто из нас не думал почивать на лаврах после одного удачного матча. Давайте просто отдадим должное игрокам „Сент-Луиса“. Они провели потрясающий матч, а мы не сумели придумать что-то необычное в атаке, чтобы их превзойти. Мы уже через это проходили и знаем, какие выводы надо сделать в следующих матчах», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

Третий матч серии состоится завтра, 16 мая, в Сент-Луисе. Начало встречи — в 03:00 мск.