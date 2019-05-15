Столяров — о контракте со «Спартаком»: приход Знарка стал решающим фактором

Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров прокомментировал переход в московский клуб.
«Эмоции самые положительные. У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но, как только узнал об интересе «Спартака», сразу подписал контракт. Повлиял ли на решение приход Знарка? Конечно. Это было решающим фактором. Тут я даже не стал брать время на какие-то раздумья.
Самое яркое впечатление от работы с ним? Пожалуй, это сезон-2009/10 в ХК МВД. Тогда в нас никто не верил, но мы лишь в седьмом матче финала уступили «Ак Барсу». Я никогда не забуду той атмосферы, что была у нас в той команде. Олег Валерьевич в каждой команде, где работает, создаёт очень правильную атмосферу. Чувствуешь себя как в семье. Это подтвердит, мне кажется, любой хоккеист, кто с ним работал», — цитирует Столярова официальный сайт московского клуба.
- 16 мая 2019
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