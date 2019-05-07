«Спартак» подтвердил переход экс-форварда «Витязя» Геннадия Столярова

«Спартак» заключил контракт с нападающим Геннадием Столяровым, информирует официальный сайт московского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 32-летний Столяров играл за «Витязь». Он забросил 5 шайб и сделал 10 голевых передач в 59 матчах регулярного чемпионата. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 491 игра, где он отметился 164 (62+102) очками при полезности «+4».

Вчера, 6 мая, московский клуб объявил о заключении нового контракта с лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне Александром Хохлачёвым и о переходе бывшего форварда «Нефтехимика» Ильи Аркалова.