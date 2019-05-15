«Салават» подтвердил заключение контракта с Юхой Метсолой на три года

ХК «Салават Юлаев» подписал новый контракт с Юхой Метсолой, информирует официальный сайт уфимского клуба. Новое соглашение с финским голкипером рассчитано на три сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Новое соглашение с вратарём будет действовать до 30 апреля 2022 года. Предыдущий контракт финна с командой действовал до 30 апреля 2020 года. Произошла техническая процедура расторжения и заключения нового трёхлетнего договора на улучшенных условиях.

30-летний вратарь в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 принял участие в 48 матчах, одержав 25 побед при четырёх сухих играх. В среднем голкипер отражал 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В розыгрыше Кубка Гагарина Метсола проявил себя максимально надёжно, отражая 95,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,54.