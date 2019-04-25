«Салават Юлаев» подпишет новый долгосрочный контракт с Юхой Метсолой

Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» договорился о новом трёхлетнем контракте с вратарём Юхой Метсолой.



Новое соглашение с вратарём будет действовать до 30 апреля 2022 года. Нынешний контракт финна с командой действует до 30 апреля 2020 года. Произойдёт техническая процедура расторжения и заключения нового трёхлетнего договора на улучшенных условиях.



30-летний вратарь в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 принял участие в 48 матчах, одержав 25 побед при четырёх сухих играх. В среднем голкипер отражал 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В розыгрыше Кубка Гагарина Метсола проявил себя максимально надёжно, отражая 95,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,54.

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