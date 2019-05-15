«Сибирь» подписала контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Защитник Ярослав Хабаров заключил контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт новосибирского клуба. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.



Хабаров является воспитанником магнитогорского «Металлурга», где и провёл всю свою карьеру, за исключением сезона-2017/18, когда в ходе чемпионата перешёл в «Амур». Ярослав является двукратным обладателем Кубка Гагарина.



В активе хоккеиста 367 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 47 (9+38) очков при показателе полезности «+28». Кроме того, на его счету 12 (3+9) баллов в 85 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.



«Сибирь» по итогам прошлого сезона не сумела попасть в плей-офф КХЛ. В апреле новым главным тренером команды был назначен Николай Заварухин.

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