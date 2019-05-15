Вратарь сборной Латвии Мерзликин продлил контракт с «Коламбусом»
«Коламбус Блю Джекетс» продлил на один год контракт с голкипером сборной Латвии Элвисом Мерзликиным, информирует официальный сайт «мундиров».
Ранее вратарь подписал контракт новичка, который был рассчитан до конца сезона-2018/19. В сезоне-2018/19 вратарь провёл 43 игры в регулярном чемпионате Швейцарии в составе «Лугано», отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Кроме того, на его счету четыре игры в плей-офф, в которых он отражал 87,2% бросков и пропускал 3,95 шайбы за игру.
24-летний Мерзликин был задрафтован «мундирами» в 2014 году под общим 76-м номером в третьем раунде.
В настоящий момент Элвис защищает цвета сборной Латвии на чемпионате мира в Словакии. В субботу, 18 мая, латвийская команда сыграет со сборной России.
Вратарь сборной Латвии Мерзликин провёл силовой приём в игре со Швейцарией
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