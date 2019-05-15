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Крюгер: постараюсь максимально реализовать потенциал «Баффало»

Крюгер: постараюсь максимально реализовать потенциал «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

Новоиспечённый главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер поделился эмоциями от возвращения к тренерской деятельности.

«Я счастлив и горжусь тем, что присоединился к семье «Баффало Сэйбрз». Постараюсь максимально реализовать потенциал, которым обладает эта команда. С нетерпением жду возможности построить команду, в которой уже было сделано так много хорошего, и особенно рад оказаться на тренерской скамейке и представлять страстный хоккейный город», — приводит слова Крюгера официальный сайт НХЛ.

Крюгер тренировал «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2012/13. В 2014 году специалист был консультантом тренерского штаба сборной Канады, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Сочи. В 2016 году он работал главным тренером сборной Европы на Кубке мира в Торонто, где команда дошла до финала.

В феврале 2014 года Крюгер занял пост директора английского футбольного клуба «Саутгемптон», а впоследствии стал его президентом. 59-летний специалист покинул эту должность в апреле 2019 года.

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