Крюгер: постараюсь максимально реализовать потенциал «Баффало»

Новоиспечённый главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер поделился эмоциями от возвращения к тренерской деятельности.



«Я счастлив и горжусь тем, что присоединился к семье «Баффало Сэйбрз». Постараюсь максимально реализовать потенциал, которым обладает эта команда. С нетерпением жду возможности построить команду, в которой уже было сделано так много хорошего, и особенно рад оказаться на тренерской скамейке и представлять страстный хоккейный город», — приводит слова Крюгера официальный сайт НХЛ.



Крюгер тренировал «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2012/13. В 2014 году специалист был консультантом тренерского штаба сборной Канады, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Сочи. В 2016 году он работал главным тренером сборной Европы на Кубке мира в Торонто, где команда дошла до финала.



В феврале 2014 года Крюгер занял пост директора английского футбольного клуба «Саутгемптон», а впоследствии стал его президентом. 59-летний специалист покинул эту должность в апреле 2019 года.