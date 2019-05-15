Сборная Канады дозаявила в состав на ЧМ-2019 защитника Филиппа Майерса

Защитник «Филадельфии Флайерз» Филипп Майерс включён в заявку сборной Канады на чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщает официальный сайт команды.



В сезоне-2018/19 22-летний защитник отыграл 21 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «–5».



Ранее стало известно, что защитник Брэндон Монтур пропустит оставшуюся часть чемпионата мира из-за травмы нижней части тела.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).