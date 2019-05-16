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Вратарь Италии: у нас в стране только шесть-семь профессионалов

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь Италии: у нас в стране только шесть-семь профессионалов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард поделился мнением о матче со сборной России (0:10).

«Конечно, очень тяжело, но для нас это шанс показать себя. У них собраны лучшие игроки мира, а у нас маленькая страна. Главный спорт в Италии – это футбол, а у нас многие совмещают игру и работу, только 6-7 человек в сборной занимаются хоккеем профессионально. Очень тяжело для нас. Надеюсь, однажды в Италии появится профессиональный хоккей и итальянцы будут уезжать играть в другие страны, чтобы однажды, возможно, стать как Россия, Швеция, Финляндия или Германия. Но на это нужно время», — передаёт слова Бернарда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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