Леон Драйзайтль снёс арбитра в матче со сборной Словакии

Сборная Германии встречалась с командой Словакии в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В одном из эпизодов лидер сборной Германии Леон Драйзайтль, забивший победный гол, снёс арбитра.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. На старте второго игрового отрезка немцы открыли счёт стараниями Марка Михаэлиса, на что словаки ответили результативными бросками Андрея Секеры, реализовавшего двойной численный перевес, и Либора Гудачека. В концовке третьего периода Маркус Айзеншмид восстановил паритет, а на последней минуте победу гостям принёс Леон Драйзатль.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).