«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» и повёл в серии 2-1, у Тарасенко гол

В третьем матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 5:4.

По итогам первого периода «акулы» провели две результативные атаки, отличились Эрик Карлссон и Джо Торнтон. В начале второго игрового отрезка Александер Стин одну шайбу отыграл, но через 18 секунд Торнтон оформил дубль. Ещё до второго перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Гол на счету Владимира Тарасенко, а Дэвид Перрон оформил дубль. Лучший снайпер и бомбардир плей-офф Логан Кутюр сравнял счёт за 61 секунду до окончания основного времени. В овертайме победу «Сан-Хосе» принёс Карлссон.

На счету Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 4 силовых приёма за 18.53 на льду. У Ивана Барбашёва результативная передача, «+1», 2 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 14.49.

«Акулы» повели в серии 2-1. Следующий матч также состоится на льду «Сент-Луиса» 18 мая, начало – в 3:00 мск.