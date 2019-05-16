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«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» и повёл в серии 2-1, у Тарасенко гол

«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» и повёл в серии 2-1, у Тарасенко гол
Хоккей / НХЛ 0

В третьем матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 5:4.

По итогам первого периода «акулы» провели две результативные атаки, отличились Эрик Карлссон и Джо Торнтон. В начале второго игрового отрезка Александер Стин одну шайбу отыграл, но через 18 секунд Торнтон оформил дубль. Ещё до второго перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Гол на счету Владимира Тарасенко, а Дэвид Перрон оформил дубль. Лучший снайпер и бомбардир плей-офф Логан Кутюр сравнял счёт за 61 секунду до окончания основного времени. В овертайме победу «Сан-Хосе» принёс Карлссон.

На счету Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 4 силовых приёма за 18.53 на льду. У Ивана Барбашёва результативная передача, «+1», 2 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 14.49.

«Акулы» повели в серии 2-1. Следующий матч также состоится на льду «Сент-Луиса» 18 мая, начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
16 мая 2019, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 5
0:2, 4:1, 0:1, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Карлссон – 13:37 (5x5), 0:2 – Торнтон (Власик, Лабанк) – 16:58 (5x5), 1:2 – Стин (Барбашев) – 21:18 (5x5), 1:3 – Торнтон (Лабанк, Диллон) – 21:36 (5x5), 2:3 – Тарасенко (Шенн, Парэйко) – 24:05 (5x5), 3:3 – Перрон (Парэйко, Эдмундсон) – 36:03 (5x5), 4:3 – Перрон (Марун, Парэйко) – 38:42 (5x4), 4:4 – Кутюр (Павелски, Торнтон) – 58:59 (6x5), 4:5 – Карлссон (Нюквист, Майер) – 65:23 (5x5)
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