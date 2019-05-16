Источник: шведский вратарь Адам Рейдеборн продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Вратарь шведского «Юргордена» Адам Рейдеборн продолжит в карьеру в казанском «Ак Барсе», информирует Aftonbladet. По информации издания, зарплата игрока в России составит 35 млн рублей.
Агент хоккеиста Никлас Гранберг отказался от подробных комментариев на тему возможно перехода, лишь заявив, что они с клиентом рассматривают все варианты.
Рейдеборн перебрался в «Юргорден» в 2016 году. В регулярном чемпионате-2018/19 голкипер провёл 39 матчей при коэффициенте надёжности 1,86 и проценте отражённых бросков 92,9. В плей-офф Адам принял участие в 18 играх, пропуская в среднем за матч 2,81 шайбы и отражая 89,8% бросков.
Всю карьеру Рейдеборн провёл на родине. В этом сезоне Адам вызывался в национальную команду на этапы Евротура. По итогам двух последних сезонов Рейдеборн признавался лучшим вратарём чемпионата Швеции.
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