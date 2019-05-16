Торнтон — о видеопросмотрах: оставьте судьям право быть людьми

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ, 2-1) заявил. что он против расширения зоны применения видеопросмотров в НХЛ. Победным оказался гол защитника «акул» Эрика Карлссона на 66-й минуте встречи. Перед этим арбитры не зафиксировали пас рукой.

«Нужны ли просмотры на вылет шайбы за пределы льда и на пас рукой? Всё это так сложно. Если вы спрашиваете моё мнение, то лично я против. Я не хочу, чтобы игра тормозилась по каждой мелочи. Должен быть фактор ошибки. Давайте оставим судьям право быть людьми», — цитирует Торнтона Sportsnet.

Канадский форвард стал самым возрастным игроком в истории «Сан-Хосе с дублем в плей-офф. Торнтон дважды поразил ворота соперника в возрасте 39 лет и 117 дней