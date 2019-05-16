Марков: завершить карьеру в «Динамо»? Красиво. Поживём — увидим

Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Марков заявил, что намерен поиграть ещё один год и завершить карьеру.

«Силы и энергия ещё есть, а самое главное – желание. Поэтому не собираюсь пока завершать карьеру. Хотелось бы ещё поиграть, и, если будет такая возможность, я с удовольствием ею воспользуюсь. А если возможности не будет, то буду заниматься детьми.

Предложения? Пока нет, но я и не тороплюсь. В моих планах следующий год, наверное, должен стать заключительным в карьере. Не хочу сейчас гадать, какая команда это будет. Безусловно, важно, чтобы семье было удобно. Завершить карьеру в «Динамо»? Красиво… Поживём – увидим.

Чувствую ли силы поехать в НХЛ? Будем откровенны. Самое первое, что мне не нравится, – очень многие любят заглядывать в паспорт. Я считаю, что это неправильно, потому что каждый спортсмен чувствует себя по-своему. Он чувствует свой организм, ощущает свои возможности. Такие вопросы лично мне и, думаю, многим другим возрастным спортсменам не нравятся», — цитирует Маркова «Спорт Бизнес Online».