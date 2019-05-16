Гуськов – о сборной России на ЧМ: с таким составом нам по зубам любой соперник

Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о возможных соперниках сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
«Есть все предпосылки к тому, что сборная России займёт первое место в своей группе. Тот хоккей, который показывает наша команда, это подразумевает.
Что касается возможной встречи с США или Канадой уже в четвертьфинале, то я бы не стал говорить слово «проблема» применительно к нашей сборной. С таким составом нам по зубам любой соперник. А предпочтительный он или нет, говорить об этом не совсем разумно. Что канадцы, что американцы имеют приличный ростер. Может быть, на бумаге у них нет столько звёзд, сколько у нас, но тем не менее на стадиях плей-офф будет одна-единственная игра, которая может пойти как угодно. В этом и есть определённая непредсказуемость чемпионатов мира – одна игра решает всё. В лице США или Канады мы получим не проблему, а хорошего, достойного соперника, с которым будет нелегко, но интересно», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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