Но это неточно. Впереди у нашей команды Латвия, Швейцария и Швеция.

Россия вернула себе первое место в группе! И никому его уже не отдаст?

Видеообзоры матчей шестого игрового дня

США – Великобритания – 6:3

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Швейцария – Норвегия – 4:1

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Германия – Словакия – 3:2

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Россия – Италия – 10:0

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Назад в СССР! Сборная России одержала самую крупную победу с 1991 года Красная машина продолжает набирать ход. Сегодня под горячую руку попала Италия.

Лучшие голы игрового дня

В тройку лучших голов дня не попала ни одна из 10 шайб сборной России. Хит-парад открыл гол Нико Хишера из сборной Швейцарии, второе место у Андрея Секеры, а самый красивый и важный гол у Леона Драйзайтля из команды Германии.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

Третье место в рейтинге лучших спасений дня занял вратарь сборной Норвегии Хенрик Хольм. Вратарь итальянцев Андреас Бернард был заменён в матче с Россией, но до этого успел эффектно отразить выход один на один от Александра Барабанова. Лучший же сейв для на счету голкипера британцев Бена Боунса.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

По итогам пятого игрового дня сборная России вернула себе лидерство в группе, опережая швейцарцев по разнице забитых и пропущенных шайб. Впереди у нашей команды матчи с Латвией, Швейцарии и Швеции.

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 16 мая

Канада – Франция

Швеция – Австрия

Финляндия – Дания

Чехия – Латвия

Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею