Россия вернула себе первое место в группе! И никому его уже не отдаст?

Видеообзоры матчей шестого игрового дня
США – Великобритания – 6:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Швейцария – Норвегия – 4:1
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Германия – Словакия – 3:2
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Россия – Италия – 10:0
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие голы игрового дня
В тройку лучших голов дня не попала ни одна из 10 шайб сборной России. Хит-парад открыл гол Нико Хишера из сборной Швейцарии, второе место у Андрея Секеры, а самый красивый и важный гол у Леона Драйзайтля из команды Германии.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие сейвы игрового дня
Третье место в рейтинге лучших спасений дня занял вратарь сборной Норвегии Хенрик Хольм. Вратарь итальянцев Андреас Бернард был заменён в матче с Россией, но до этого успел эффектно отразить выход один на один от Александра Барабанова. Лучший же сейв для на счету голкипера британцев Бена Боунса.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Турнирное положение
По итогам пятого игрового дня сборная России вернула себе лидерство в группе, опережая швейцарцев по разнице забитых и пропущенных шайб. Впереди у нашей команды матчи с Латвией, Швейцарии и Швеции.
Группа А
Группа В
Расписание матчей на 16 мая
Канада – Франция
Швеция – Австрия
Финляндия – Дания
Чехия – Латвия
Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею
- 16 мая 2019
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- 15 мая 2019
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