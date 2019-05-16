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ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, календарь, результаты, видео

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Сборная России разгромила Италию. Итоги дня ЧМ
«Чемпионат»
Россия вернула себе первое место в группе! И никому его уже не отдаст?
Но это неточно. Впереди у нашей команды Латвия, Швейцария и Швеция.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Видеообзоры матчей шестого игрового дня

США – Великобритания – 6:3

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
Франция

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Швейцария – Норвегия – 4:1

ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 17:15 МСК
Швейцария
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Норвегия
1:0 – Амбюль (Берчи, Лёффель) – 05:30 (5x5), 2:0 – Хишир (Фиала) – 20:34 (5x5), 3:0 – Хофман (Марчини) – 49:01 (5x5), 4:0 – Амбюль (Мозер, Дженацци) – 56:02 (5x5), 4:1 – Линдстрём (Райшенберг) – 58:04 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Германия – Словакия – 3:2

ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 21:15 МСК
Германия
3 : 2
0:0, 1:2, 2:0
Словакия
1:0 – Михаэлис (Айзеншмид) – 23:54 (5x5), 1:1 – Секера (Чернак, Татар) – 28:30 (5x3), 1:2 – Гудачек (Паник, Татар) – 29:55 (5x5), 2:2 – Айзеншмид (Зайденберг, Кагун) – 58:08 (6x5), 3:2 – Драйзайтль (Тиффельс, Кагун) – 59:33 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Россия – Италия – 10:0

ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 21:15 МСК
Россия
10 : 0
4:0, 4:0, 2:0
Италия
1:0 – Зайцев (Кучеров, Гусев) – 00:31 (5x5), 2:0 – Хафизуллин (Гусев, Кучеров) – 08:30 (5x5), 3:0 – Кузнецов (Барабанов) – 13:15 (5x5), 4:0 – Овечкин (Кузнецов) – 16:14 (5x5), 5:0 – Кузнецов (Овечкин, Орлов) – 20:18 (5x5), 6:0 – Ковальчук (Кузнецов) – 26:03 (5x5), 7:0 – Дадонов (Кучеров, Гусев) – 33:41 (5x4), 8:0 – Григоренко (Барабанов) – 36:25 (4x5), 9:0 – Кучеров (Хафизуллин, Зайцев) – 44:52 (5x5), 10:0 – Дадонов (Ковальчук) – 45:27 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Назад в СССР! Сборная России одержала самую крупную победу с 1991 года
Красная машина продолжает набирать ход. Сегодня под горячую руку попала Италия.

Лучшие голы игрового дня

В тройку лучших голов дня не попала ни одна из 10 шайб сборной России. Хит-парад открыл гол Нико Хишера из сборной Швейцарии, второе место у Андрея Секеры, а самый красивый и важный гол у Леона Драйзайтля из команды Германии.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

Третье место в рейтинге лучших спасений дня занял вратарь сборной Норвегии Хенрик Хольм. Вратарь итальянцев Андреас Бернард был заменён в матче с Россией, но до этого успел эффектно отразить выход один на один от Александра Барабанова. Лучший же сейв для на счету голкипера британцев Бена Боунса.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

По итогам пятого игрового дня сборная России вернула себе лидерство в группе, опережая швейцарцев по разнице забитых и пропущенных шайб. Впереди у нашей команды матчи с Латвией, Швейцарии и Швеции.

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 16 мая

Канада – Франция

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
Франция

Швеция – Австрия

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Швеция
Австрия

Финляндия – Дания

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
Дания

Чехия – Латвия

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
Латвия

Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею

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