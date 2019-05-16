«Даллас» подписал новый контракт с Линделлем на $ 34,8 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» заключил новый контракт с защитником Эсой Линделлем, информирует клуб в своём «твиттере». 24-летний хоккеист подписал соглашение сроком на шесть лет и $ 34,8 млн. Средняя зарплата шведа за сезон составит 5,8 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Линделль принял участие в 82 матчах, записав в свой актив 32 (11+21) балла при показателе полезности "+14" и 33 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 24 с половиной минут за игру. В 13 матчах Кубка Стэнли Линделль отметился голом и тремя результативными передачами.
Напомним, «Даллас» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде, проиграв «Сент-Луису» (3-4).
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