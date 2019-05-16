Артюхин: возвращение в «Витязь» — историческое, от этого вырастают крылья

Нападающий Евгений Артюхин прокомментировал свой переход в подмосковный «Витязь».
«Для меня возвращение в Подольск, в «Витязь», в какой-то степени историческое. Ведь я прекрасно помню времена становления клуба, играл совсем юным в той команде, которая пробивала дорогу из Высшей лиги в Суперлигу на стыке 90-х и 2000-х. В «Витязе» прошло моё становление. Ведь меня, минуя молодёжный хоккей, пригласили во вторую команду «Витязя», и я сразу проходил обкатку во взрослом хоккее. В то время мы поначалу тренировались на катке «Умка» на Речном вокзале. Потом в марте 2000 года открылся новый дворец в Подольске, и команда переехала в современный ледовый комплекс. Теперь я снова в «Витязе», и от этого только вырастают крылья.
Сейчас я занимаюсь в зале и катаюсь во дворце «Мегаспорт». С 1 июня во дворце на Новой Риге начинаем тренировки с ребятами из КХЛ. Там собирается приличная бригада, приходится даже кому-то отказывать. Ведь никто не пойдёт на потерю темпа. По три пятёрки с каждой стороны – это максимум: чтобы пробежаться как следует, продышаться», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 16 мая 2019
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