Евгений Артюхин перешёл в «Витязь»
Нападающий Евгений Артюхин перешёл в подмосковный «Витязь», информирует официальный сайт команды. Напомним, силовой форвард пропустил чемпионат-2018/19, находясь в статусе свободного агента.
В сезоне-2017/18 36-летний форвард выступал в составе московского «Динамо». Он провёл 42 матча в КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-3».
35-летний Артюхин, выступая в КХЛ, защищал также цвета ЦСКА, СКА, «Атланта» и «Сибири». Для игрока самым успешным в КХЛ стал сезон-2011/12, когда он был хоккеистом СКА. Артюхин провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, забросил 16 шайб и отдал семь результативных передач при 150 минутах штрафного времени.
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