Дмитрию Квартальнову присвоили звание заслуженного тренера России

Наставник казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов получил звание заслуженного тренера России, информирует пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.



Ранее Квартальнов тренировал ярославский «Локомотив», возглавив его в 2017 году. В нынешнем сезоне «железнодорожники» завершили борьбу за Кубок Гагарина по итогам второго раунда плей-офф. Ранее 53-летний специалист занимал пост главного тренера ЦСКА, «Сибири» и «Северстали». Лучший результат в тренерской карьере — выход в финал Кубка Гагарина с ЦСКА в сезоне-2015/16.



Квартальнов в качестве игрока выступал за воскресенский «Химик», свердловский СКА, «Ак Барс», череповецкую «Северсталь», московские «Крылья Советов», а также «Сан-Диего» и «Бостон Брюинз».