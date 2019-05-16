Защитник «Сент-Луиса» Данн травмировался после попадания шайбы в рот

Защитник «Сент-Луис Блюз» Винс Данн выбыл на несколько дней из-за травмы верхней части тела и вряд ли сыграет в четвёртом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (1-2). В ходе третьего матча (4:5 ОТ) игроку в область рта попала шайба после броска защитника «акул» Брендона Диллона. Данн упал на лёд, бросил перчатки и клюшку и при помощи партнёров ушел в раздевалку.



«Данн очень важен. Это игрок, который выходит на лёд в разных ситуациях, он всегда на льду в большинстве. Это хоккеист, который может кататься и контролировать шайбу, чисто выходить из своей зоны. Не знаю, как долго его не будет и что с ним такое, но это человек, который весь год играл хорошо. Всегда плохо, когда случается нечто подобное. Но вокруг такого можно объединиться, а также это будет возможность для кого-то ещё», — сказал защитник Джей Боумистер.