Чехия — Латвия: хоккеисты пытались устроить массовую драку после сирены

Сборная Чехии в волевом стиле обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 6:3. После финальной сирены на льду едва не началась массовая драка, одними из зачинщиков были Лаурис Дарзиньш и Якуб Ворачек. Судьям удалось успокоить игроков.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Счёт во встрече был открыт на 7-й минуте — точным броском в большинстве отличился латвийский форвард Микс Индрашис. На 14-й минуте Лаурис Дарзиньш потрясающим голом увеличил преимущество Латвии. На 26-й минуте Филип Гронек забил первый гол чешской команды, вскоре Ян Коварж превратил счёт в 2:2. До второго перерыва по шайбе забросили Якуб Врана и Якуб Ворачек. В третьем периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Доминик Симон и оформивший дубль Дарзиньш, точку поставил бросок Ворачека в пустые ворота Латвии.

Латвия вела 2:0 и готовила сенсацию. Всё изменило удаление до конца игры Боб Хартли был очень зол. Чехи почувствовали вкус крови и стали забивать ещё и ещё.