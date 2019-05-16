Латвия вела 2:0 и готовила сенсацию. Всё изменило удаление до конца игры

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2019



Для сборной Латвии матч с Чехией должен был стать ключевым в вопросе выхода в четвертьфинал. Календарь у латвийцев такой, что не позавидуешь – сразу три матча подряд с топ-командами (после чехов они встретятся с Россией и Швецией), а после обидного поражения от Швейцарии было жизненно необходимо отбирать очки и фаворитов. До игры Латвия в четвёртку лучших входили Россия, Швейцария, Швеция и Чехия, а Латвия занимала пятое место, но уступала чехам только по дополнительным показателям.

Ударная реализация большинства Латвии

Не знаю, чем Боб Хартли накормил свою команду, но казалось, что она играет главный матч в жизни. В первых трёх матчах Латвия реализовала три удаления соперника из 15, но с чехами спецбригады работали как отбойный молоток. Впрочем, чехи сами виноваты – схватили два удаления подряд и остались втроём. Пятёрка латвийцев без труда разорвала оборону, и Индрашис забивал уже практически в пустые ворота. Между прочим, этот гол стал 200-м на ЧМ-2019. Затем за дело взялся капитан. Дарзиньш подхватил шайбу в своей зоне и забил после сольного прохода, оставив в дураках Бартошака. Трибуны замолкли, на видеокубе показывали болельщиков, которые нервно жевали губы и готовы были расплакаться от непонимания. Как так, их Чехия проигрывает Латвии? Прибалтийская сборная готовила настоящую сенсацию.



В какой-то момент латвийцы даже вели по количеству бросков. Не зря команду тренирует Хартли, который не устаёт повторять, что лучшая оборона – это атака. Чехи у ворот Мерзликина действовали агрессивно, но довольно заурядно. Латвийцы бросались под шайбы, перехватывали разрезающие передачи, действовали отчаянно и самоотверженно.

Удаление до конца игры, изменившее всё

Второй период начался для Латвии безрадостно – Бичевскис у борта приложил Ржепика в голову и получил «5+20». С чеха слетел шлем, но по правде говоря, на большой штраф действия латвийца не тянули. Хартли долго возмущался, недовольный решением арбитров, но делать было нечего – надо было отбиваться. Ржепик, между прочим, полежав на льду и поохав на скамейке, вскоре вышел на лёд и едва не забил. Он уже вскинул руки, празднуя гол, но шайба каким-то чудом не оказалась в воротах. Впрочем, буквально через несколько секунд Гронек всё же пробил Мерзликина броском от синей линии.

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Кто-то словно высосал силы из сборной Латвии, да и судьи были благосклонны к сопернику, и вскоре чехи сравняли счёт. Прямо перед результативной атакой арбитры не зафиксировали нарушение чехов у своих ворот. Опять Хартли что-то кричал, и опять это не возымело эффекта. Да и магия большинства куда-то испарилась, когда Латвия получила ещё один шанс разыграть лишнего.

Конец двадцатиминутки стал настоящим кошмаром для Латвии, а чешские трибуны бились в экстазе. Ворачек и Врана забили дуплетом, и стало ясно, что команда Милоша Ржиги эту игру уже не отпустит. Особенно красивым получился гол нападающего «Вашингтона», который в падении завёл шайбу в ворота.

Латвия, конечно, не опустила лапки в третьем периоде, да и вообще сражалась достойно, но соперник уже почувствовал вкус крови и, подгоняемый бушующими трибунами, забил пятый гол. За четыре с половиной минуты латвийцы всё-таки отыграли одну шайбу, затем Хартли снял вратаря, и Ворачек забил в пустые ворота. Чехи, не без помощи судей, не пустили Латвию в четвёрку, и фактически оставили её без четвертьфинала. А ещё серьёзно вымотали и подпортили ей настроение перед игрой с Россией, которая состоится 18 мая.