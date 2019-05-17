Якубов: Квартальнов знает, как использовать сильные стороны Ожиганова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал заключение контракта с российским защитником Игорем Ожигановым.
«Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве. У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что всё это поможет «Ак Барсу» добиваться побед. Ранее Ожиганов уже выступал в командах Дмитрия Квартальнова, так что главный тренер хорошо знаком с защитником и знает, как использовать его сильные стороны», — цитирует Якубова официальный сайт казанского клуба.
На высшем уровне Ожиганов играл за ЦСКА (2010-2012, 2013, 2015-2018), «Амур» (2012/13), «Сибирь» (2013-2015). Игорь является обладателем Кубка Харламова (2011), серебряным призёром молодёжного чемпионата мира (2012), серебряным (2016, 2018) и бронзовым (2015) призёром Континентальной хоккейной лиги.
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