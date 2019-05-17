Игорь Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»
«Ак Барс» подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, информирует официальный сайт казанского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.
В минувшем сезоне Ожиганов провёл 53 матча в составе «Торонто Мэйпл Лифс», в которых набрал 7 (3+4) очков. В плей-офф участия не принимал.
На высшем уровне Ожиганов играл за ЦСКА (2010-2012, 2013, 2015-2018), «Амур» (2012/13), «Сибирь» (2013-2015). Игорь является обладателем Кубка Харламова (2011), серебряным призёром молодёжного чемпионата мира (2012), серебряным (2016, 2018) и бронзовым (2015) призёром Континентальной хоккейной лиги.
Казанский клуб получил права на Ожиганова в результате обмена с ЦСКА. В московский клуб отправился чешский нападающий Иржи Секач.
«Ак Барс» обменял Секача в ЦСКА, взамен получив права на Ожиганова
- 17 мая 2019
-
11:20
-
11:00
-
10:42
-
10:38
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:07
-
08:58
-
07:38
-
07:00
-
05:45
-
02:08
-
01:00
-
00:56
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:07
- 16 мая 2019
-
23:48
-
23:42
-
23:29
-
22:54
-
22:20
-
22:09
-
21:53
-
21:26
-
21:11
-
20:45
-
20:36
-
20:16
-
19:57
-
19:53
Партнерский контент