Игорь Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, информирует официальный сайт казанского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

В минувшем сезоне Ожиганов провёл 53 матча в составе «Торонто Мэйпл Лифс», в которых набрал 7 (3+4) очков. В плей-офф участия не принимал.

На высшем уровне Ожиганов играл за ЦСКА (2010-2012, 2013, 2015-2018), «Амур» (2012/13), «Сибирь» (2013-2015). Игорь является обладателем Кубка Харламова (2011), серебряным призёром молодёжного чемпионата мира (2012), серебряным (2016, 2018) и бронзовым (2015) призёром Континентальной хоккейной лиги.

Казанский клуб получил права на Ожиганова в результате обмена с ЦСКА. В московский клуб отправился чешский нападающий Иржи Секач.