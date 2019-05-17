Голкипер Илья Проскуряков вернулся в КХЛ, став игроком «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» подписал соглашение на один сезон с 32-летним вратарём Ильёй Проскуряковым, информирует официальный сайт клуба.

Последней командой Проскурякова в КХЛ была «Югра», в составе которой он провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 при коэффициенте надёжности 2,86 и проценте отражённых бросков 91,4. В ноябре 2018 года Илья трудоустроился в Германии, заключив контракт с «Крефельдом». В Германии Илья отыграл 14 матчей, продемонстрировав очень плохую статистику (3,35 шайбы за игру и 86,9% отражённых бросков).

Также за свою карьеру опытный голкипер защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» и «Торпедо». В общей сложности в КХЛ Илья одержал 142 победы в 339 матчах, коэффициент надёжности — 2,26, процент отражённых бросков — 91,7. В 28 матчах за карьеру Проскуряков оставлял свои ворота в неприкосновенности.