Николишин: шесть бокалов на хоккеиста? Да это они даже жажду не утолили!

Чемпион мира в составе сборной России, известный тренер Андрей Николишин прокомментировал информацию в словацких СМИ о том, что сборная России выпила много пива после победы над чехами в матче ЧМ-2019.



«Наши хоккеисты выпили много пива после игры с чехами? Ну и здорово. Классно же, порадуйтесь этому! Что плохого в этом? Где написано, что нельзя пить пиво? В НХЛ это не является чем-то из ряда вон выходящим, да и в КХЛ то же самое. Везде пьют пиво, уже смиритесь с этим.



По сколько бокалов на хоккеиста получилось, по шесть? Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили. Я считаю, что можно только порадоваться за то, что наши хоккеисты умеют всё-таки пить. Спросите у наших легенд, например у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили. Когда наши хоккеисты начнут пить столько, сколько во времена Михайлова, тогда мы, может быть, будем каждый год чемпионаты мира выигрывать. Есть известная поговорка: кто не пьёт, тот не выигрывает. Так что всё правильно. Я считаю, что молодцы ребята. Я им ставлю пять. Был бы тренером — похвалил бы», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Как вы относитесь к тому, что игроки сборной России пили пиво в свободный вечер?