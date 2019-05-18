Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

17 мая, в восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоялось четыре матча. В Кошице сыграли сборные Франции и Словакии, Финляндии и Великобритании, а в Братиславе встретились команды Австрии и Норвегии, Чехии и Италии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



Группа А. Франция — Словакия

Группа В. Австрия — Норвегия

Группа А. Финляндия — Великобритания

Группа В. Чехия — Италия

В группе А лидерство захватила сборная Финляндии, набравшая 13 очков. На втором месте находится Германия (12), на третьем — Канада (9), на четвёртом — США (8). У Словакии шесть очков, у Дании — пять, у Франции — одно, у Великобритании — ноль.

В группе B по 12 очков набрали сборные России, Швейцарии и Чехии. У шведов девять очков, у Латвии — шесть, у Норвегии — три. У Австрии и Италии очков по-прежнему нет.