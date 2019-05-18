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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

17 мая, в восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоялось четыре матча. В Кошице сыграли сборные Франции и Словакии, Финляндии и Великобритании, а в Братиславе встретились команды Австрии и Норвегии, Чехии и Италии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Группа А. Франция — Словакия

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Франция
3 : 6
0:2, 2:1, 1:3
Словакия
0:1 – Паник (Лантоши, Секера) – 13:25 (5x4), 0:2 – Сукель (Фегервары, Татар) – 19:10 (5x5), 0:3 – Гудачек (Паник, Чернак) – 25:31 (5x4), 1:3 – Манавьян (Экефей, Бертран) – 32:16 (5x5), 2:3 – Тексье (Шакиашвили, Флёри) – 35:09 (5x4), 2:4 – Чернак (Паник, Татар) – 40:16 (5x5), 2:5 – Чайковски (Буц) – 42:41 (4x5), 2:6 – Надь (Данё, Маринчин) – 45:41 (5x4), 3:6 – Реш (Тексье, Дам-Малька) – 57:50 (5x5)

Группа В. Австрия — Норвегия

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Австрия
3 : 5
0:1, 1:1, 2:3
Норвегия
0:1 – Булль (Линдстрём) – 02:01 (5x5), 1:1 – Шнайдер (Хайнрих, Комарек) – 22:08 (5x3), 1:2 – Йоханнесен (Валькве Ольсен, Мартинсен) – 36:42 (5x5), 2:2 – Комарек (Паллестранг, Шнайдер) – 49:37 (5x5), 2:3 – Райшенберг (Хага, Холёс) – 50:33 (5x5), 2:4 – Булль (Олимб, Райшенберг) – 53:22 (5x5), 3:4 – Хайнрих (Шнайдер, Цвергер) – 59:09 (6x5), 3:5 – Булль (Линдстрём) – 59:17 (en)

Группа А. Финляндия — Великобритания

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Финляндия
5 : 0
0:0, 3:0, 2:0
Великобритания
1:0 – Раяла (Лехтонен, Олкинуора) – 20:24 (5x4), 2:0 – Охтамаа (Тюрвяйнен, Савинайнен) – 25:08 (5x5), 3:0 – Кивиранта (Койвисто, Тюрвяйнен) – 34:59 (5x5), 4:0 – Куусела (Савинайнен) – 57:27 (en), 5:0 – Лехтонен (Йокихарью) – 59:49 (5x4)

Группа В. Чехия — Италия

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Чехия
8 : 0
1:0, 4:0, 3:0
Италия
1:0 – Гулаш (Кубалик) – 07:04 (5x5), 2:0 – Гудас (Яшкин) – 27:09 (5x5), 3:0 – Фролик (Моравчик, Симон) – 32:07 (5x5), 4:0 – Коварж (Ворачек, Фролик) – 33:43 (5x4), 5:0 – Яшкин (Хитил, Ржепик) – 34:17 (5x5), 6:0 – Симон (Ворачек, Фролик) – 56:02 (5x5), 7:0 – Яшкин (Мусил, Ржепик) – 57:42 (5x5), 8:0 – Фролик (Коларж) – 57:58 (5x5)

В группе А лидерство захватила сборная Финляндии, набравшая 13 очков. На втором месте находится Германия (12), на третьем — Канада (9), на четвёртом — США (8). У Словакии шесть очков, у Дании — пять, у Франции — одно, у Великобритании — ноль.

В группе B по 12 очков набрали сборные России, Швейцарии и Чехии. У шведов девять очков, у Латвии — шесть, у Норвегии — три. У Австрии и Италии очков по-прежнему нет.

Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в 1/4 финала?
Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев.
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